Bellego rwie się do jazdy. Będzie w składzie na Lokomotiv?

Abramczyk Polonia musi bronić się przed spadkiem. Jest ostatnia w tabeli (2 punkty), tuż za Lokomotivem (4 punkty). I właśnie czwartkowy mecz z drużyną z Daugavpils może przesądzić, kto pożegna się w I ligą. Polonia jest pod ścianą; musi wygrać to spotkanie. Najlepiej z bonusem, ale odrobienie 30 punktów straty z meczu na Łotwie będzie graniczyło z cudem.

Lekkim optymizmem powiało w poniedziałek w Gnieźnie, gdzie bydgoska drużyna postawiła się Startowi (ostatecznie przegrała 40:49) i po informacjach o powrocie Davida Bellego. Francuz długo pauzował z powodu kontuzji odniesionej podczas turnieju o mistrzostwo Europy, ale dostał już zielone światło od lekarzy.

- W piątek odebraliśmy Davida z lotniska. Pojechał z drużyną do Gniezna, rwał się do jazdy, ale został w parkingu. Uznaliśmy, że jeszcze za wcześnie, by walczył w meczu - mówi Jerzy Kanclerz. - Na wtorek i środę zaplanowaliśmy dla niego treningi i po nich podejmiemy decyzję, czy Bellego znajdzie się w składzie na Lokomotiv.