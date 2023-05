Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 23.05 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Grudziądz

Biały Bór 158, 158A, 158B, 158F, 158J, 158k, 172B, 575/2, 579/2, 579/4, 579/8.

23.05 od godz. 11:00 do 15:00

powiat chełmiński

Lipienek od 62 do 64.

23.05 od godz. 12:00 do 14:00

powiat radziejowski

Bytoń od 61 do 63, 63A, 64A, 65, 71A, od 85 do 90, 90B, 90C, 96, 97, 114, 126, 133, 136, 236/5, Bytoń -76/3 (GPO).

23.05 od godz. 8:00 do 14:00

Byczyna 50, 51, 53, Dobre , Dobre-Wieś od 17 do 22, 24, od 26 do 30, 33, 34, DZ. 255/4, Kłonowo 12.

23.05 od godz. 10:00 do 11:30

powiat rypiński

Ugoszcz od 11 do 15, 26/4, 26/1.

23.05 od godz. 8:30 do 12:30

Skrwilno ulice Bieżuńska 7, Kościelna od 3 do 17, od 19 do 22, od 24 do 29, od 31 do 36, 38, 40, 42, Parkowa od 1 do 7, 11, 13, 367/3, 383/1, Rypińska od 2 do 6, 8, 10, 12, 12A, 14.

23.05 od godz. 8:00 do 16:00