Bez prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 27.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Jastrzębie 17 A, 233, 236/13, 236/14.

27.04 od godz. 8:00 do 14:00

Chlebowo 1, 2, od 18 do 22, Rokitnica Nowa od 1 do 7, 7A, 8 A, 9, 10, 42, 43, 62, 63, 66, 237/1, Rokitnica-Wieś 1, 3, 3A, od 5 do 16, 16A, od 17 do 21, 23, 24, 24A, od 25 do 28, od 32 do 37, od 39 do 42, 43A, 95/7, 23/5, 71, Świedziebnia 43, 160/4, 159/2.

27.04 od godz. 8:00 do 19:00

powiat chełmiński

Lipienek od 62 do 64.

27.04 od godz. 12:00 do 14:00

powiat grudziądzki

Bukowiec 10, 11.

27.04 od godz. 9:00 do 13:00

powiat aleksandrowski

Słońsk Dolny od 13 do 15, 15a, 16A, 17, 18A, 18B, 18C, 18D, 19C, 21A, 22, 22 H, 22B, 22c, 22F, 22G, 22J, 22K, od 23 do 25, 27, 28/C, 28A, 28C, 29A, 179/20, 182/1, dz. 148/2, DZ. 179/27, dz. nr 185/11, Słońsk Dolny-127/8 .

27.04 od godz. 8:00 do 15:00