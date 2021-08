Bezdomny o schronisku w Bydgoszczy: "Źle się tam dzieje". Dyrekcja zaprzecza

Pan Piotr pochodzi z Bydgoszczy, ale nie zawsze tutaj mieszkał. - Przez 20 lat żyłem i pracowałem w Belgii - mówi. - Gdy zaczęła się pandemia w Belgii, moja sytuacja się pogorszyła. I rodzinna, i zawodowa. Rozstałem się z żoną. Ona została z dziećmi w naszym mieszkaniu za granicą. Jak straciłem pracę, wróciłem do Polski.

Ale nie do Bydgoszczy (tutaj mieszkanie na niego nie czekało). Zatrzymał się w Wielkopolsce, we Wrześni. Poszukał sobie pracę w branży budowlanej. Nocował w hostelu. Firma wkrótce się zwinęła. Do teraz jest mu winna wypłatę.

Nie miał pieniędzy na wynajem ani nikogo bliskiego, kto zapewniłby mu kąt na najbliższe tygodnie. Tułał się po klatkach schodowych.

Pracownik administracji

Nie chciał, żeby lokatorzy bloku pomyśleli, że jest bezdomny, więc miał przy sobie kajet. - Gdy mieszkańcy wychodzili na klatkę, zrywałem się na nogi. Udawałem, że jestem z administracji i coś sprawdzam.