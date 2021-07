Bezpieczeństwo na autostradzie A1. Uwaga, jedzie i mruga światłami - to prostactwo!

To, że mamy w tym przypadku do czynienia ze zwykłym chamstwem, bo niestety trzeba wreszcie rzecz nazwać po imieniu, to jedno, a drugie to ewidentne łamanie przepisów i naruszanie zasad bezpieczeństwa. Bardziej popularnie nazywa się to jazdą na zderzaku.

Policja będzie za to ścigać

- Jazda nazywana potocznie „na zderzaku” jest łamaniem przepisów i narusza bezpieczeństwo. Zbliżenie się na niewielką odległość do poprzedzającego auta, który właśnie wyprzedza inny pojazd, jest ewidentnie wykroczeniem, ale też wyraża brak kultury sprawcy tego incydentu – wyjaśnia mł. insp. Maciej Zdunowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Za takie zachowanie należy się mandat.

Naczelnik precyzuje, iż w tym przypadku nie ma zastosowania przepis, który pozwala na niezachowanie nakazanej odległości podczas wyprzedzania, bowiem pojazd „siedzący na ogonie” nie wyprzedza – on po prostu jedzie lewym pasem.