Bezpłatne konto mieszkaniowe. Oszczędności bez podatku i roczna premia! Na takich zasadach je założymy

Największy bank w naszym kraju, PKO BP, podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (będzie trzeci). Dotyczy ona oferowania konta mieszkaniowego w rządowym programie Pierwsze Mieszkanie. To pierwszy taki system od czasów pamiętnych książeczek mieszkaniowych w PRL i już zyskał taką nazwę, czyli „książeczek mieszkaniowych” po nowemu. To element, obok „Bezpiecznego kredytu 2 procent”, programu Pierwsze Mieszkanie, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem, m.in. na Kujawach i Pomorza.

Miesiąc wakacji od oszczędzania na koncie mieszkaniowym

„Jest prowadzone na podstawie umowy, którą klient zawiera z bankiem. Jeden z warunków to wpłacanie na rachunek co najmniej 500 zł miesięcznie (6 000 zł rocznie) i nie więcej niż 2 000 zł miesięcznie (24 000 zł rocznie)” - informuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Minimum 11 wpłat w trakcie roku w kwocie co najmniej 500 zł - to gwarancja dodatkowej premii mieszkaniowej od państwa. Jeśli w jednym roku nie spełnisz tego warunku, nadal możesz dostać premię w kolejnym, o ile wtedy zrealizujesz wspomniane 11 wpłat.

Od tej zasady obowiązują jednak wyjątki. Rachunek uda się otworzyć posiadając mieszkanie lub dom, jeśli mieszka się w nim z co najmniej dwojgiem dzieci (w przypadku dwójki dzieci powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać 50 m kw., przy trójce dzieci - do 70 m kw., przy czwórce - do 90 m kw., a przy co najmniej piątce pociech nie ma ograniczenia metrażu).