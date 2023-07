Rzucili się na kredyt hipoteczny 2 procent. To szansa dla młodych! Przypominamy zasady kredytu na dwa procent

- To kredyt bez wkładu własnego, czyli dla tych, których nie stać na komercyjny - podkreślała Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Zasady kredytu na dwa procent

- W ramach programu zostało zawartych łącznie 223 umów między bankami kredytującymi a kredytobiorcami, to dane do 20 lipca 2023 roku - poinformował nas wcześniej zespół prasowy Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest jego operatorem. - Sporo wniosków jest w toku.

Otrzymaliśmy też odpowiedź, że w tym przypadku nie ma podziału na dane regionalne.

Wachnicka powiedziała 25 lipca: - Zainteresowanie jest ogromne!

Przypomniała też zasady, na jakich można starać się o mieszkanie na preferencyjnych zasadach kredyt u 2%.

1 lipca weszła w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe i można starać się o kredyt na 2 proc. - niskie oprocentowanie jest jego głównym atutem. Maksymalna wartość kredytu w ramach tego programu w przypadku singli wynosi 500 tys. zł, a dla małżeństw czy rodziców z dzieckiem - do 600 tys. zł (wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł). To pieniądze na zakup pierwszego mieszkania, domu (rynek pierwotny i wtórny) czy działki budowlanej. Nie można posiadać innego prawa własności lub współwłasności oraz spółdzielczego prawa do nieruchomości.