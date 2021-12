"Bezpłatne kwarantanny i urlopy dla pracowników z COVID-19, którzy się nie zaszczepili". Spotkanie Pracodawców Pomorza i Kujaw

Coraz więcej pracowników choruje na Covid-19

- Dotyczą przede wszystkim gastronomii, hoteli, transportu czy przedsiębiorstw organizujących eventy i imprezy kulturalne. Nie spodziewaliśmy się ograniczeń, miało ich nie być, a zawsze przed świętami jest dużo zapowiedzianych wydarzeń. Można więc zarobić, raz w roku są takie żniwa, jednak w związku ze zmianami trzeba błyskawicznie przeorganizować firmy, zrobić nowe symulacje finansowe, ponieważ restrykcje destabilizują biznes i negatywnie wpływają na jego rentowność. Jak cokolwiek planować w tej sytuacji, którą dodatkowo skomplikują podwyżki cen energii? Słyszymy o rekompensatach dla gospodarstw domowych, ale nie dla przedsiębiorstw. Rośnie liczba absencji wynikających z zachorowania na koronawirusa i kwarantann, to również destabilizuje pracę w firmach, głównie w małych, gdzie nie dublują się stanowiska i, gdy kogoś nie ma, nie ma go kim zastąpić. Biznes potrzebuje konkretną pomoc, mówi się o planowanych tarczach, ale one są potrzebne tu i teraz - uważa Ślachciak.