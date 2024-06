20 lat w Unii Europejskiej. Tak zmienił się dzięki dotacjom biznes w Kujawsko-Pomorskiem

Fundusze unijne trafiły do przedsiębiorstw w formie bezpośrednich, bezzwrotnych dotacji, a także przez wiele rozwiązań ułatwiających prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej, takich jak m.in. pożyczki, wsparcie dla stref inwestycyjnych czy organizacja szkoleń.

Port Lotniczy w Bydgoszczy - remont drogi startowej i oświetlenia nawigacyjnego

W kontekście podnoszenia atrakcyjności gospodarczej naszego regionu, w tym przede wszystkim przyciągania nowych inwestorów, znaczenie ma Port Lotniczy w Bydgoszczy, którego większościowym udziałowcem jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W porcie zrealizowano m.in. projekty współfinansowane z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - w projekcie indywidualnym, tzw. kluczowym „Zintegrowany Projekt Inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego Bydgoszcz w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej”. Łączna wartość inwestycji to ponad 120 mln zł, z czego 84 mln zł pochodziło z UE. Największe inwestycje poprawiające komfort i bezpieczeństwo naszych pasażerów to np. remont drogi startowej i oświetlenia nawigacyjnego, rozbudowa systemu odprawy bagażowej oraz zakup sprzętu handlingowego, usprawniającego obsługę statków powietrznych.

Toruński Park Technologiczny. Jest tutaj 68 firm

Na symbol przedsiębiorczości i innowacji w regionie wyrósł Toruński Park Technologiczny. To projekt realizowany z inicjatywy i przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego. TPT powstał 1 maja 2005 roku, a więc rok po wejściu Polski do Unii z RPO.

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny. Pobudza przedsiębiorczość

W tym samym roku powstał także Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny. To również miejsce, które dzięki tworzeniu korzystnych warunków inwestowania dla firm pobudza przedsiębiorczość i kreuje nowe miejsca pracy. Kluczowe dla rozwoju BPPT były inwestycje zrealizowane przy dużym dofinansowaniu unijnym.

Pesa zainwestowała grube miliony z UE

Co czwarte euro, które region otrzymał z Unii - trafiło do biznesu. Pieniądze wsparły kreatywnych, innowacyjnych, nastawionych prorozwojowo przedsiębiorców.

BiT City, czyli potężne przedsięwzięcie inwestycyjne

To budowa zintegrowanego systemu transportu publicznego, łączącego szybką kolej na trasie między Toruniem i Bydgoszczą oraz powiązane z nią systemy komunikacji miejskiej w obu stolicach województwa. Obejmuje między innymi budowę linii tramwajowej łączącej bydgoski Fordon z centrum miasta, zakup nowego taboru, zintegrowany wspólny bilet na wszystkie środki komunikacji publicznej i budowę wiaduktu w Solcu Kujawskim.

Dotacje dla wielu firm z Kujaw i Pomorza. Oto przykłady i kwoty

"Voucher badawczy” dla 200 małych i średnich firm z regionu

Ciekawym był projekt bezzwrotnych dotacji "Voucher badawczy”, realizowany z RPO przez Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców (dziś Pracodawcy Pomorza i Kujaw), z którego skorzystało ok. 200 naszych małych i średnich firm. To były pieniądze na realizację przedsięwzięcia badawczego we współpracy z jednostką naukową lub w kooperacji z innymi przedsiębiorstwami.