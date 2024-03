Bezpośrednio PKP z Torunia i Bydgoszczy do Kołobrzegu. Taką trasą pojedzie pociąg Rybitwa!

Co warto sprawdzić przed wyjazdem?

Jak długo potrwa podróż do Kołobrzegu?

Kurs pojawi się w rozkładzie PKP od 22 czerwca - to połączenie będzie realizowane do końca sierpnia w każdą sobotę i niedzielę.

Tak pojedzie Rybitwa!

Na Kujawach i Pomorzu mamy 196 obiektów hotelowych. Oferują ok. 7 tysięcy pokoi. Średnio na jeden obiekt przypada 36 pokoi. W regionie najliczniej występują hotele trzygwiazdkowe, jest ich 60. Jednak…

Jak długo potrwa podróż do Kołobrzegu?

- Pociąg będzie prowadzony przez najnowocześniejsze składy, zakupione przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku, wyposażone w klimatyzację, bezpłatne Wi-Fi, miejsca do przewozu rowerów i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami – wymienia Aneta Jędrzejewska, członek zarządu WK-P.

Czas podróży z Torunia do Kołobrzegu wyniesie 5 godzin i 12 minut, natomiast droga powrotną będzie krótsza, to 4 godziny i 43 minuty.

Pociąg będzie zatrzymywać się na tych samych stacjach, co dalekobieżne składy PKP Intercity , pomijając mniejsze miejscowości.

Obsługiwane przez spółkę Polregio połączenie zostanie uruchomione we współpracy naszego województwa z Wielkopolskiem i Zachodniopomorskiem.

Kujawsko-pomorskie baseny ze strefami SPA, parki wodne i termy cieszą się ogromną popularnością bez względu na porę roku. To idealne miejsce na rekreację i odpoczynek. Idealne m.in. na krótki wypad…

Oczywiście, z Bydgoszczy można dotrzeć nad Morze Bałtyckie dojedziemy szybciej PKP Intercity do Gdańska (podróż trwa niecałe 1,5 godziny) lub do Gdyni (ok. 2 godzin).