Bezrobocie w Kujawsko-Pomorskiem - takie było w październiku. Jest mały sukces, ale jest też "ale"

Zimą stopa bezrobocia przeważnie wzrasta. Za oknem zimowo, ale bezrobocie w regionie spadło. Nie ma co się cieszyć: daleko nam do średniej krajowej.

Na lokalnym rynku pracy odnieśliśmy mały sukces. Mamy w województwie kujawsko-pomorskim najniższe bezrobocie od początku bieżącego roku. - W końcu października 2023 w naszym regionie pozostawało zarejestrowanych 52130 bezrobotnych - przekazuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. - Liczba zarejestrowanych spadła w porównaniu do września tego roku o 297 osób, a do października ubiegłego roku o 2249 osób.

Na polskim tle

Z sukcesów to tyle, bo na tle kraju wypadamy raczej słabo. - W końcu października 2023 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła równe 5 procent, jak wskazuje Główny Urząd Statystyczny - informują w WUP. - Dla porównania: w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła 6,8 proc. W regionalnych statystykach dotyczących bezrobocia dominują panie. Ponad połowę bezrobotnych stanowiły kobiety (ponad 58 proc.) oraz długotrwale bezrobotni (prawie 53 proc.). Minęły czasy, gdy się mówiło, że największe bezrobocie panuje w małych miejscowościach. Co drugi zarejestrowany w pośredniaku mieszka na wsi (ponad 49 proc.). Problem stanowią natomiast kwalifikacje. Ponad 38 proc. na naszym terenie to właśnie osoby bez kwalifikacji zawodowych. Ponad 1/4 bezrobotnych to ci do 30. roku życia oraz po 50-tce.

W samym październiku br. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy w województwie 3603 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, akurat najmniej od początku roku. Było to też o 10 proc. mniej niż we wrześniu 2023 r.

Na koniec listopada Eurostat, tzn. europejski urząd statystyczny, podał najnowsze dane o bezrobociu.

Na podium Europy

On jednak stosuje inną metodą obliczeń, zatem i wyniki są różne od prezentowanych przez GUS. Eurostat bierze pod uwagę procent osób w wieku od 15 do 74 lat bez pracy, ale mogących podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Wg Eurostatu, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,8 proc. w październiku. Była identyczna z tą za wrzesień. - W całej Unii Europejskiej stopa bezrobocia wyniosła w październiku 6 proc. - zaznaczają autorzy europejskiej analizy. Lepszy wynik od nas osiągnęła jedynie Malta (2,5 proc.).

Kalendarzowej zimy jeszcze nie ma, ale ta za oknem się pojawiła. Eksperci wspominają także o swoistym stanie zamrożenia, właśnie na rynku zatrudnienia. - Popyt na pracę pozostaje w stanie zamrożenia w oczekiwaniu na trwałe ożywienie gospodarki lub sezonowy wzrost - uważają przedstawiciele Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. - Wraz z nadejściem ożywienia gospodarczego, jeszcze silniej ujawni się luka na rynku pracy, która w perspektywie najbliższych dwóch lat może sięgnąć 1,5 mln osób. Bez rozwiązań systemowych, aktywizujących grupy pracowników i ułatwiających zatrudnianie cudzoziemców, problem braku rąk do pracy pozostanie nierozwiązany.

Zezwolenie na pracę

A propos obcokrajowców: oni wciąż u nas chętnie się zatrudniają. - Od stycznia do końca października 2023 roku, w województwie wydano 56 474 dokumenty zezwalające na pracę cudzoziemca. To o blisko 2 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku - informuje WUP.

