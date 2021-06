Biegli wyjaśnią, dlaczego zginął pracownik Odlewni Żeliwa Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Na razie wiadomo, że nie zadziałał wyłącznik w maszynie

Zobacz wideo: Polacy podzieleni ws. szczepień nastolatków.

Do tragicznego wypadku w doszło we wtorek 22 czerwca 2021 w Odlewni Żeliwa Bydgoszcz Sp. z o.o. Firma mieści się w bliskim sąsiedztwie bydgoskiej PESY. Był to wypadek śmiertelny, w którym zginął mężczyzna - pracownik firmy. Stało się to podczas prac remontowych jednego z urządzeń.