Bierzemy najwięcej pożyczek w historii! Tak zarabiają parabanki na klientach bez zdolności kredytowej

Powód? Firmy pożyczkowe ponoszą dużo większe ryzyko związane z niespłacaniem zobowiązań przez klientów. Bardzo często o pożyczkę starają się bowiem osoby, którym banki odmówiły kredytu właśnie ze względu na nieuregulowane raty lub brak umowy o pracę, czyli stałego dochodu.

Niestety, pośpiech przy podejmowaniu decyzji finansowych może powodować, że trzeba później spłacić dużo więcej niż wcześniej nam się wydawało. Inna sprawa, że pomimo wielu ostrzeżeń ze strony UOKiK-u, niektóre firmy pożyczkowe wciąż nie dokładnie o wszystkim informują swoich klientów, albo używają niedozwolonych zapisów w umowach.

- Niestety, problem narasta - alarmuje Dawid Lewandowicz, kierownik Kancelarii Pomocy Dłużnikom. - W całym kraju osób, które doświadczają nieuczciwych praktyk jest kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Większość znajduje się pod presją czasu. Z informacji klientów wynika, że do poszukiwania szybkiego finansowania zmusza ich najczęściej nagła sytuacja związana ze stanem zdrowia, pilnym remontem czy zniszczeniem samochodu. Zauważyliśmy również tendencje zwiększonej aktywności klientów zaraz po świętach lub po wakacjach. Część z nich zwraca się do nas o pomoc. Miesięcznie wpływa do nas nawet około tysiąca wniosków.