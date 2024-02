Bank nie da kredytu to idą do parabanku, a tam... szok! Tyle bierzemy szybkich pożyczek!

- Kilka dni temu byłam z synem w banku przy ulicy Mostowej w Bydgoszczy i do pani przy biurku obok podeszło małżeństwo w wieku pięćdziesiąt plus. Dokładnie słyszałam o czym rozmawiali - wspomina pani Alina. - Chcieli wziąć 5 tys. zł kredytu.

Małżeństwo z Bydgoszczy chodziło od banku do banku...

Tamta kobieta podkreślała, że te pieniądze są im „bardzo, ale to bardzo potrzebne”: - Mocno prosiła. Pani z banku sprawdziła ich PESEL-e i powiedziała, że, niestety, system nie przyjmie ich wniosku, to znaczy, że nie dostaną kolejnego kredytu. Zapytała, ile już mają takich zobowiązań, wtedy ten pan zaczął... długo wymieniać. Chyba mieli długi. Z rozmowy wynikało, że chodzą od banku do banku i ten nie był pierwszy. Małżeństwo komentowało, że muszą zdobyć te pieniądze. Pani w banku powiedziała, że jej przykro, ale nie może im pomóc. Żal mi się ich zrobiło! - dodaje pani Alina.