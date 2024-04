Bilety na Grand Prix Polski w Warszawie. Warto się pospieszyć

Dominik Kubera nie może się już doczekać turnieju. - Grand Prix w Warszawie jest jedną z najlepszych imprez żużlowych w sezonie. Jest tutaj wszystko, co potrzebne do obejrzenia widowiska, są fajne odczucia dla kibica. Fajne jest to, że jak ktoś pierwszy raz przychodzi i poczuje to, to potrafi pokochać ten sport - powiedział. - To będzie trudny rok, bo wcześniej startowałem jako gość. Po raz pierwszy będę walczył o tytuł mistrza świata. Każdy wyścig i zawody będą po to, żeby nazbierać jak najwięcej punktów. Jest stres i ekscytacja. To pierwsze pojawi się większe zapewne, jak zaczniemy ściganie - dodał żużlowiec.