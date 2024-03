Szymon Woźniak drugi w Kryterium Asów 2024. Niebawem czas na starty w cyklu Grand Prix

Woźniak zajął drugie miejsce z dorobkiem 12 punktów. Wychowanek Polonii Bydgoszcz wygrał cztery wyścigi, ale w jednym ze swoich startów dojechał do mety na ostatnim miejscu.

Mimo to może być zadowolony z rozpoczęcia sezonu. O swoim występie, pracy z Gregiem Hancockiem i przygotowaniach do startu w Indywidualnych Mistrzostwach Świata opowiada nam w powyższym materiale wideo. Zapraszamy do oglądania!