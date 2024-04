BKS Visła Proline Bydgoszcz - Avia Świdnik. Emocje były do końca. Awans wywalczony po ciężkiej walce

Drugi set był odmienny. To gospodarze przejęli inicjatywę. Szybko objęli 8:4 i potem kontrolowali, to co działo się na boisku. Niestety, w połowie spadła jakość gry i z przewagi nic nie zostało (17:16). To był chwilowy przestój, bo po asie Łukasza Szarka przewaga znowu wzrosła do czterech punktów (22:18). Atakujący BKS już nie opuścił pola serwisowego.