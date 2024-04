Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz się uratowała. Będzie piąty mecz o awans do półfinału Dariusz Knopik

Koszykarze Astorii wygrali jeden mecz w Opolu i na decydujące spotkanie wrócą do Bydgoszczy Tomasz Czachorowski

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz stała pod ścianą przed czwartym meczem pierwszej rundy play off w I lidze koszykarzy. Podopieczni Aleksandra Krutikowa musieli wygrać, by wrócić na decydujący mecz do własnej hali