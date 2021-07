BKS Visła Proline Bydgoszcz ma już gotowy zespół na nowy sezon

Kac po tym jak nie udało się awansować do Plus Ligi szybko minął i włodarze bydgoskiego klubu zakasali rękawy i wzięli się do pracy. Efektem szybko zbudowany zespół i opracowany plan przygotowań do nowego sezonu oraz praca nad różnymi projektami.

Po braku awansu sytuacja nie była ciekawa. Nie udało się spełnić podstawowego celu, ale nikt się nie załamał, tylko ostro wziął do pracy. Efektem było zbudowanie zespołu w niespełna dwa miesiące po zakończeniu rozgrywek.

Z poprzedniego składu zostali: rozgrywający Michal Masny, przyjmujący Jan Galabov i Kamil Gutkowski oraz środkowi Wojciech Kaźmierczak, Mateusz Kowalski i Mariusz Marcyniak.

Następnie pozyskano atakujących Łukasza Owczarza i Damiana Wierzbickiego, przyjmującego Igora Yudina i rozgrywającego Łukasza Sternika.

Kolejnym był libero Tomasz Bonisławski, który zdecydował się przedłużyć umowę z klubem.