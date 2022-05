BKS Visła Proline Bydgoszcz rozegrała pierwszy mecz o trzecie miejsce [zdjęcia]

Nie ma co ukrywać - to starcie to jedynie mecze pocieszenia dla obu drużyn. Na pewno dla bydgoskiej - ekipa BKS Visły miała w tym roku bić się o awans. Na drodze, w półfinałach, stanęła im jednak drużyna BBTS Bielsko-Biała .

Pierwsza partia była w miarę wyrównana, choć to bydgoscy siatkarze odskakiwali na kilka punktów. W połowie partii był jednak remis, a końcówka dość emocjonująca. Ekipa BKS Visły zagrała skuteczniej, zapisując na swoim koncie pierwszego wygranego seta. Rozpędzeni gospodarze zupełnie zdominowali rywali w drugim secie, wygrywając do do 13.

Gdy wydawało się, że losy meczu zaraz mogą się rozstrzygnąć, goście poderwali się do walki i to oni uciekali w trzeciej odsłonie. Visła doprowadziła jednak do wyrównania (17:17), a potem wyszła na prowadzenie. Dwupunktowa przewaga dała bydgoskim siatkarzom nieco komfortu w ostatnich akcjach i wykorzystali pierwszą piłkę meczową.