Blisko tysiąc wypadków rolniczych w regionie. Bezpieczeństwo rolników zależy od nowych technologii

We wrześniu w gminie Jabłonowo Pomorskie 23-letni rolnik zginął od uderzenia elementem, który oderwał się od silnika. Pod koniec lipca pod Szubinem rolnika przygniótł ciągnik, który naprawiał. W połowie października w Mirosławicach 16-latek został wciągnięty przez ładowarkę do buraków, odniósł poważne obrażenia obu rąk .

Ponad połowa groźnych zdarzeń w rolnictwie to „upadki osób”, dalej „pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń”, a następnie „uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta”.

Do przygnieceń przez sprzęty rolnicze dochodzi najczęściej wskutek jazdy na pochyłych i grząskich terenach oraz w trakcie łączenia maszyn z ciągnikiem. Zdarzają się też przygniecenia przez koło ciągnika, np. podczas pompowania.

Pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn to zwykle skutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu, np. niewyłączenia napędu rozrzutnika obornika i prasy do słomy przed przystąpieniem do regulacji.

Przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta dotyczy głównie bydła. Za przyczynę KRUS wskazuje agresję zwierząt oraz nieodpowiedni sposób ich obsługi, a także wady konstrukcyjne budynków, np. brak korytarza paszowego.

Wśród rolników zdarzają się też zgony lub nagłe zachorowania z powodu nadmiernego wysiłku i stresu, a także porażenia prądem, np. podczas podłączania dmuchawy do zboża.