Odstrzał sanitarny w Kujawsko-Pomorskiem potrwa dłużej. Myśliwi szukają dzików. Twierdzą, że jest ich mało Lucyna Talaśka-Klich

Robert Woźniak

Odstrzał sanitarny dzików został przedłużony w Kujawsko-Pomorskiem do końca lutego. Co najmniej. Myśliwi mają nadzieję, że do tego czasu wykonają plan, chociaż twierdzą, iż coraz trudniej jest spotkać te zwierzęta, bo jest ich znacznie mniej.