Bokserska gala dla Wiktorka i rejestracja potencjalnych dawców szpiku - pomagajmy w Tucholi

Wkrótce Charytatywna Galę Boksu na rzecz Wiktorka Rybickiego z Tucholi. Organizatorami wydarzenia jest dwóch młodych i pełnych energii ludzi - bokser Mikołaj Brzeziński i przedsiębiorca Jarosław Kiełbasa. To dzięki ich zaangażowaniu 18 listopada, o godz. 18, w hali widowiskowo-sportowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi odbędzie się Charytatywna Gala Boksu Olimpijskiego.

W drodze od pomysłu do jego realizacji pierwsze kroki skierowali do burmistrza Tucholi Tadeusza Kowalskiego, by poprosić o wsparcie imprezy.