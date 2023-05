Bomba w głowie Krystiana tyka. Liczy się każda minuta i złotówka! Rodzina apeluje o wsparcie. 35-latka czeka operacja w Niemczech

Krystian Czachorowski ma 35 lat i pochodzi z Inowrocławia. Lekarze zdiagnozowali u niego guza podstawy czaszki, wewnątrz- i zewnątrzczaszkowego. - Mój ukochany mąż Krystian właśnie rozpoczął walkę o życie! Muszę z całego serca prosić Was o pomoc - mojemu mężowi, naszej córeczce, która nie może stracić taty... apeluje żona.

Świat rodziny Krystiana Czachorowskiego legł w gruzach

Dwa miesiące temu Krystian trafił na SOR z silnym bólem głowy, drętwieniem twarzy i problemami ze wzrokiem. Po szybkiej interwencji lekarzy i skierowaniu go na tomografię i rezonans magnetyczny, zapadła wstępna diagnoza. - Naczyniak na mózgu - nasz dotychczasowy świat został zburzony - wspomina żona. Tydzień pobytu w szpitalu, kroplówki, sterydy, leki. - Po wyjściu ze szpitala w Inowrocławiu odbyliśmy kilka prywatnych konsultacji z profesorami neurochirurgii w Bydgoszczy, zostaliśmy też skierowani na konsylium lekarskie w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. I tu zaczyna się jeszcze większy dramat.

Ostateczna diagnoza - guz podstawy czaszki

Lekarze rozłożyli ręce - ciężko im określić , czym tak naprawdę jest bomba tykająca w głowie Krystiania. - Kilka dni później trafiliśmy do szpitala w Grudziądzu na kolejne badania. Tym razem lekarze nie mieli złudzeń. Padła ostateczna diagnoza: guz podstawy czaszki, wewnątrz- i zewnątrzczaszkowy - mówi żona.

Guz jest na tyle duży, że zaczyna rosnąć w szyi w okolicy prawego otworu żyły szyjnej i sięga aż do pnia mózgu. - W tym momencie otrzymaliśmy od lekarza prowadzącego informacje, że nie czuje się on na siłach, by operować tak ciężki przypadek i wątpi, że znajdziemy w Polsce kogokolwiek, kto się tego podejmie - dodaje żona.