"Bon turystyczny pilnie sprzedam. I okazyjnie, bo jest przecież warty 500 zł, a ja chcę tylko 300"

Mężczyzna zamieścił anons na portalu darmowych ogłoszeń: „Bon turystyczny pilnie sprzedam”. Wartość bonu wynosi 500 złotych, on sprzeda go o 200 zł taniej. Może chętni są, bo w ciągu godziny od publikacji, w ofertę kliknęło prawie 40 osób. Też jestem zainteresowana, więc piszę do ogłoszeniodawcy. - Wykorzystałam bony turystyczne moich dzieci. Jak będzie wyglądała procedura, jeśli odkupię bon od pana?

A pan po paru minutach wysyła odpowiedź.

- Wykorzystując go, przykładowo rezerwując nocleg, podaje pani wszystkie swoje dane, czyli tak, jakby to był pani normalny bon. Tylko kod musi być inny, ponieważ kody, przypisane pani dzieciom, już są wykorzystane. W momencie dokonywania płatności za wakacje, udostępnię pani swój kod.

Pomoc odebrana dziecku

Nie do końca swój, bo to przecież bon, przysługujący dziecku. Nie wolno odsprzedawać bonów. To jest rządowe wsparcie dla dzieci, a mama i tata mają dziecku jedynie pomóc w dopełnieniu formalności, aby bon móc spożytkować. Przepisy mówią jasno: kto przyjmuje płatność za realizację bonu niezgodnie z przeznaczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.