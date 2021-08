Borys Budka podczas spotkania z mieszkańcami Grudziądza przekonywał: - Kaczyński wie, że wybory to jego przegrana i boi się [ZDJĘCIA]

- Chcemy usłyszeć jakie są potrzeby społeczeństwa, aby nasz program był odpowiedzią na państwa oczekiwania - mówi Tomasz Szymański, poseł PO z Grudziądza który obok prezydenta Glamowskiego był gospodarzem spotkania parlamentarzystów w naszym mieście. - Stąd też spotkania z mieszkańcami w całym regionie.

Do Grudziądza oprócz Borysa Budki w ramach projektu "Kierunek Przyszłość" przyjechali też Tadeusz Aziewicz i Kazimierz Plocke. Wszyscy spotkali się z mieszkańcami w Marinie. Pytano m.in. o zmiany klimatu, ewentualność przedterminowych wyborów, kampus młodych, podział środków krajowych i unijnych na poszczególne regiony.

"Kaczyński wie, że wybory to jego przegrana i teraz się boi"

Krzysztof Misiewicz: - Czy przyśpieszone wybory doprowadziłby do zmiany władzy?

Borys Budka przewodniczący Platformy Obywatelskiej: - Nie ma groźby przyśpieszonych wyborów, bo Kaczyński pokupował sobie posłów. Gowina wyrzucił, kupił Kukiza. Na razie ma większość i nie odda tej władzy. My robimy wszystko, by krok po kroku wyszarpywać mu tę większość, ale my niczym nie handlujemy. My mówimy o wartościach. Kaczyński wie, że wybory to jest jego przegrana i teraz się boi. Dlatego chce kneblować media, dlatego dał swoim podwyżki. Ma teraz kij i marchewkę. Marchewką są podwyżki, posady, limuzyny. Kij to jest przedterminowe wybory. Dlatego złożyliśmy projekt ustawy, który mówi o zamrożeniu tych podwyżek do kolejnych wyborów.