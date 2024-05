W Radzie Miejskiej Grudziądza Koalicja Obywatelska wzięła (prawie) wszystko. PiS: "Demokracja legła w gruzach"

Tradycji tym razem nie stało się zadość

Radni PiS niezadowoleni z decyzji większości rządzącej Grudziądzem

- To pierwszy raz w Grudziądzu kiedy nie uwzględnia się jakiegokolwiek udziału opozycji w organach władzy samorządowej. Brak takiej reprezentacji to zignorowanie tysięcy mieszkańców, którzy w wyborach oddali swój głos na kandydatów PiS. W tym sensie można powiedzieć, że w Grudziądzu demokracja legła w gruzach - mówi Krzysztof Kosiński, szef klubu radnych PiS, który zgłosił kandydaturę Sławomira Szymańskiego.

Dlaczego opozycja „nie dostała” wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Grudziądza?

- W poprzedniej kadencji radni PiS pokazali, że choć pełnili funkcje w samorządzie, to nie było mowy o żadnej współpracy dla dobra miasta. Teraz nie zgłosili się do nas, aby rozmawiać ani o wiceprzewodniczącym, ani o szefach komisji. Nie zbudowali większości dla swoich kandydatów. My taką większość zbudowaliśmy, a - proszę wierzyć - były to naprawdę trudne rozmowy - odpowiada Paweł Napolski, szef klubu radnych KO i wiceprzewodniczący rady miejskiej.