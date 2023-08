Botaniczna Piątka. Myślęcinek zapełnił się biegaczami. Było mnóstwo dobrej zabawy [zdjęcia]

Botaniczna Piątka to zawody na dystansie 5 km organizowane w wyjątkowych okolicznościach przyrody w całej Polsce. W rywalizacji mogą wziąć udział zarówno doświadczeni biegacze, jak i ci rozpoczynający swoją przygodę ze sportem. To z myślą o tych drugich powstała grupa „Zielona” z wydłużonym limitem czasowym wynoszącym 75 minut, który umożliwia pokonanie trasy spacerem, marszem, truchtem lub marszobiegiem. Najlepsi zmierzyli się w grupie "Żółtej", w której limit na pokonanie trasy liczył 45 minut. W ramach Botanicznej Piątki rozegrano także biegi dziecięce na dystansach od 150 do 1000 m. Impreza zorganizowana w Myślęcinku cieszyła się dużym powodzeniem, udział wzięły całe rodziny. Było mnóstwo radości i zabawy. Dopisała pogoda, bo była ciepło i świeciło słońce. Wszyscy zapowiedzieli udział w kolejnej edycji Botanicznej Piątki.

Po przekroczeniu linii mety każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal z kwiatowym motywem. Przeprowadzono dekoracje dla najszybszych w kategoriach Open kobiet i mężczyzn oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych, a najstarszy uczestnik biegu uhonorowany został pamiątkową statuetką.