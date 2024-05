Boże Ciało 2024 w Żninie. Wierni przeszli w procesji przez starówkę. Oto relacja zdjęciowa

Procesja Bożego Ciała 2024 w Żninie przeszła przez stare miasto

Drugim, równie istotnym znaczeniem czterech ołtarzy, jest ich symboliczne odniesienie do czterech stron świata: północy, południa, wschodu i zachodu. Ołtarze te symbolizują misję Kościoła, którą jest głoszenie Ewangelii na całym świecie, bez względu na granice geograficzne.

Najważniejszą symboliką czterech ołtarzy jest nawiązanie do czterech Ewangelii: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Przy każdym odczytywany jest odpowiedni fragment Ewangelii, dla podkreślenia wagi Słowa Bożego w życiu Kościoła i wiernych.

Żnińska uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zawsze ma bogatą oprawę. Najważniejszymi elementami dekoracji podczas święta Bożego Ciała są ołtarze. Zawsze są cztery, co ma szczególne znaczenie.

Tak było na procesji Bożego Ciała 2024 w Żninie - ZDJĘCIA

Kwiaty na Boże Ciało w Żninie

Przygotowanie m.in. ołtarzy na Boże Ciało angażuje lokalną społeczność, która dba o to, by były one odpowiednio ozdobione kwiatami, zielonymi gałązkami (najczęściej brzozowymi) oraz religijnymi emblematami. W centralnym miejscu ołtarza kapłan stawia Najświętszy Sakrament.