Boże Ciało 2024. Wyjaśniamy, co symbolizują cztery ołtarze podczas procesji

Boże Ciało i jego bogata oprawa

Najważniejszymi elementami dekoracji podczas święta Bożego Ciała są ołtarze. Zawsze są cztery, co ma szczególne znaczenie.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zawsze ma bogatą oprawę. Dla parafii i parafian to wielkie wydarzenie, wszyscy ubierają się odświętnie, dekorują swoje domy, zwłaszcza okna, kościół, ulice, którymi przejdzie procesja.

Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. W całej Polsce tłumy mieszkańców wychodzą na ulice miast i wsi, by dać świadectwo swojej wiary chrześcijańskiej.

Boże Ciało 2024. Cztery ołtarze - dlaczego tyle?

Cztery ołtarze na Boże Ciało to nie tylko element tradycji. To ważne dla wiernych symbole odwołujące się do czterech Ewangelii.

Cztery ołtarze niosą ze sobą misję Kościoła katolickiego, a ci, którzy je budują, manifestują swoją przynależność do społeczności chrześcijan.