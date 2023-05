Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 16.05 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (16.05 4:02) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat wąbrzeski

Cymbark, Czystochleb.

16.05 od godz. 2:34 do 4:45

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Jabłonowo Pomorskie ulica Kościelna 3, 4, 4B, 4D, 4G, 5, 6, od 9 do 12, 16, 215/1, 215/2, 216/7.

16.05 od godz. 8:00 do 15:00

Grudziądz

Biały Bór , 292/22.

16.05 od godz. 8:30 do 12:30

powiat wąbrzeski

Płużnica 42/c, 60A, 60C, 60D, 61, 61A, 62, 62A, od 63 do 65, 67, 67B, 67D, 68, od 78 do 81, od 83 do 85, 85A, 86, 87, 89, 91, 92, 94, 96, od 100 do 102, od 104 do 106, od 108 do 111, 150/2, 215, 220/10 220/14, 262/3, 357.

16.05 od godz. 9:00 do 13:00