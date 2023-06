Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 29.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Dębianki 10. 29.06 od godz. 9:00 do 15:00

Nowawieś Chełmińska 44, 46, 47, od 49 do 51, 159/2, 161/2, 193, 318/5, DZ. 161. 29.06 od godz. 9:00 do 13:00

Gaj-Grzmięca 40. 29.06 od godz. 8:30 do 13:30

Karbowo ulice Miodowa 3, 6, 123/30, 123/31 123/32, 123/35, Sezamkowa 32, 36, 124/29, 124/34, 124/35 , 123/24, 123/28, 124/28. 29.06 od godz. 8:00 do 14:00

Bartniczka 4, 622/3, Grążawy 62, od 81 do 85, 89, 89A, 90, 91, 91B, 93, 96, 280, 382, 381, 607/6, 623/3, 630/1, 757/1. 29.06 od godz. 10:00 do 16:00

Rembiesznica 13. 29.06 od godz. 8:30 do 12:30

Rudusk, Zbójenko, Zbójno. 29.06 od godz. 8:34 do 10:45

powiat aleksandrowski

Dąbrówka 1, 1A, 5, 7, 7B, 8, 9, 9A, 10, 34/1, 65/2, Raciążek ulice Czereśniowa 2, 3, 11, Pole 5, 13, 14, 16, 16A, 16B, 17, 22, 26B, 26E, 27, od 29 do 34, Raciążek-845/1 (GPO) , 904, Raciążek--, Raciążek-767/2 (GPO), Raciążek-904/7, Turzynek 34, 34a.

29.06 od godz. 8:00 do 15:00

Konstantynowo od 2 do 5, 5A, 7, 8, od 12 do 15, 17, 33, 34, 40, 40A, 80/7, Konstantynowo-32/2 , Konstantynowo-60/1, Konstantynowo-68/6 , Sierzchowo 35, 38, Sierzchowo-154/7 .

29.06 od godz. 8:00 do 15:00

powiat radziejowski

Dębianki 11, 12, 22, 22A, 26, 27, od 40 do 42, 49, 172/12, 220.

29.06 od godz. 9:00 do 15:00