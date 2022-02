Bransoletki życia dla mieszkańców Sępólna Krajeńskiego. Ilu je otrzymało?

„Bransoletki życia” to pilotażowy program realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. To zakładane na rękę opaski monitorujące aktywność ruchową pacjenta. Chęć przystąpienia do niego wyraziło 78 gmin. W Sępólnie Krajeńskim do programu zakwalifikowano 23 osoby w podeszłym wieku. Wszystkie one otrzymały elektroniczne urządzenia, dzięki którym, w razie potrzeby możliwe jest szybkie wezwanie pomocy.