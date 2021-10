W Wielgiem seniorzy już z bransoletkami życia

Gmina Wielgie jest jedną z 78 gmin województwa kujawsko-pomorskiego, która przystąpiła do programu teleopieki dla niesamodzielnych mieszkańców. Dziesięć osób otrzymało bransoletki życia. Ich uroczyste wręczenie odbyło się z udziałem przedstawicieli władz samorządowych szczebla wojewódzkiego i gminnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem przeprowadził nabór do programu „Teleopieki dla niesamodzielnych mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego”. Został on przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i obejmie trzy tysiące niesamodzielnych osób starszych. W systemie, którego sercem jest centrum operacyjne działające w kompleksie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jest już pół tysiąca seniorów. Wśród nich znalazło się dziesięciu mieszkańców gminy Wielgie.

Bransoletka życia to urządzenie alarmowo – monitorujące, służące do wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Ma przycisk SOS, który umożliwia połączenie z ratownikiem medycznym, dyżurującym w telecentrum. Mierzy tętno i wysyła wartość pomiaru do telecentrum, ma czujnik upadku, nadajnik GPS oraz kartę SIM z indywidualnym numerem telefonu. To wszystko umożliwia szybkie sprowadzenie pomocy.