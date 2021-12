Bransoletki życia dla seniorów z Sępólna, Więcborka i Kamienia [zdjęcia]

- Ten kierunek wsparcia osób w podeszłym wieku jest bardzo właściwy i oczekiwany. Chcę podziękować wszystkim naszym partnerom w tym projekcie, wszystkim samorządom i instytucjom pomocowym. Bez państwa to wszystko by się nie udało – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Mimo dużego zainteresowania projektem samych seniorów, wciąż nie wszystkie kujawsko-pomorskie gminy zdecydowały się na przystąpienie do niego. Dlatego gospodarz województwa wystosował pismo do burmistrzów i wójtów z ponownym zaproszeniem. Podkreśla w nim, że bransoletki życia to poczucie bezpieczeństwa i zachowana na dłużej samodzielność i sprawność najstarszych mieszkańców regionu. Do programu zgłosiły się trzy gminy powiatu sępoleńskiego: Sępólno, Więcbork i Kamień.