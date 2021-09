Bransoletki życia w Kujawsko-Pomorskiem. Pierwsi seniorzy-uczestnicy nowego programu w regionie właśnie je dostali

Bransoletka życia to swoisty monitoring i teleopieka, jakby mobilny opiekun do przywoływania szybkiej pomocy, dostępny zawsze pod ręką, właściwie - na ręce. Takie bransoletki działają przez całą dobę na prostej zasadzie. Na każdej opasce znajduje się przycisk alarmowy. Trzeba go nacisnąć w razie zagrożenia, np. wtedy gdy starsza pani lub starszy pan przewrócą się w domu i nie będą sami w stanie wstać. Wtedy następuje połączenie z centrum monitoringu, skąd można wezwać pomoc. Jeżeli użytkownik bransoletki życia nacisnął przycisk, ale milczy, to zły znak. Wówczas od razu zostaje do niego wysłana karetka.

Bransoletka życia - dla kogo?

Pomoc kierowana jest głównie do osób starszych, niesamodzielnych oraz przewlekle chorych. To jednak wsparcie nie tylko dla seniorów, ale też dla ich rodzin - wtedy, gdy bliscy nie mogą przebywać z nimi 24 godziny na dobę. Gdy przycisk SOS jest uruchamiany, informacja o zagrożeniu dociera nie tylko do centrum obsługi, ale także do krewnych seniora.