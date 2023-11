Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia we Włocławku skończona! Ale w planie są kolejne inwestycje

Powiatowe Centrum Zdrowia we Włocławku to nie tylko nowoczesny gmach z nowym wyposażeniem, który został oddany do użytku kilka miesięcy termu . W skład tej jednostki wchodzi także starszy budynek E, gdzie znajdują się m.in. pracownie rentgenowskie i usg. Jak poinformował nas Piotr Krygier, sekretarz powiatu wloclawskiego, docelowo w tym budynku znaleźć się mają także pomieszczenia przeznaczone na pracownię rezonansu magnetycznego. Bo zakup tego urządzenia jest planowany.

Jeżeli chodzi rezonans magnetyczny, to zadanie pn. "Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia" zostało zgłoszone do dofinansowania z funduszy europejskich. Na ten cel planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 6.210.854,27 złotych z programu "Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027". Chodzi konkretnie o pieniądze przeznaczone dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w ramach instrumentów zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT).