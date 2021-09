Budowa przeprawy promowej w Solcu Kujawskim postępuje. Finisz jeszcze w tym roku [zdjęcia]

Mieszkańcy Solca często przychodzą na przystań, by zobaczyć jak postępują roboty. My także od czasu do czasu tu zaglądamy. Zmiany są spore. W maju rozkopana była m.in. ul. Żeglarska w Solcu, to droga dojazdowa na przystań. Drogowcy pracowali wówczas przy układaniu chodników, widać już było także zarys przyszłej jezdni, która - zgodnie z projektem - będzie mieć 6 metrów szerokości.