Konkurs „Z obiektywem przez Powiat Bydgoski" po półmetku. Zobacz jakie fotografie kandydują do „Zdjęcia Roku”

Konkurs na „Zdjęcie Roku” to propozycja Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy skierowana do miłośników fotografii. Uwieczniają oni piękno powiatu w różnych porach roku. Takie są cele projektu - promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych powiatu bydgoskiego, prezentacja zabytków i ciekawych miejsc.

Zainteresowanie konkursem jest duże. Autorami wyróżnionych dotąd zdjęć są mieszkańcy gmin: Białe Błot, Dobrcz, Koronowo, Solec Kujawski i Sicienko. Ale każdy z twórców ma jeszcze szanse na zwycięstwo. Za kilka dni starostwo ogłosi autora najlepszego zdjęcia sierpnia.

Tymczasem od 1 bm. przesyłać można organizatorom zdjęcia powiatu bydgoskiego wykonane we wrześniu. Można się wykazać, bo jesień to wyjątkowo piękna pora roku. Pracownicy Wydział Promocji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy czekają na prace do końca bm. Więcej o tej propozycji dowiedzieć się można pod numerem tel. (52) 583 – 54 - 43.