Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie na finiszu. Kiedy otwarcie tej inwestycji?

Ta inwestycja budzi zainteresowanie nie tylko mieszkańców gminy Baruchowo. Chodzi o budowę Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej. Jak poinformował nas wójt Stanisław Sadowski, prace powoli zmierzają ku końcowi. Obiekt jest już gotowy, na zewnątrz trwają prace nad dokończeniami chodników i przygotowania do postawienia tężni solankowej. Fontanna została próbnie uruchomiona i woda tryska bez zastrzeżeń. Przygotowywane są też tereny zielone wokół Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej. Co jeszcze pozostało? Wyposażenie obiektu. W najbliższym czasie ma być ogłoszony przetarg na meble.

Wójt Sadowski podkreśla, że już niedługo całe rodziny będą mogły się spotykać w nowym obiekcie. - To wyjątkowe miejsce będzie łączyło pokolenia, a każdy znajdzie na jego terenie coś dla siebie - podkreśla. Kiedy planowane jest otwarcie? To wszystko zależeć będzie od tego, czy pozyskamy pieniądze na wyposażenie - mówi wójt. I dodaje, że bierze pod uwagę dwa terminy - albo październik tego roku, albo luty przyszłego.