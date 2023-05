Budynek domu dziecka w Białochowie pod Grudziądzem idzie "pod młotek". Podopieczni zamieszkają w nowym obiekcie w Łasinie

17 radnych powiatu grudziądzkiego zagłosowało za wyrażeniem zgody na sprzedaż budynku w którym obecnie działa placówka opiekuńczo - wychowawcza w Białochowie w gminie Rogóźno. Niebawem jej podopieczni wprowadzą się do nowo wybudowanego obiektu, który właśnie jest wyposażany w meble i sprzęty, a znajduje się w Łasinie.

Podczas dyskusji nad uchwałą o wyrażeniu zgody na sprzedaż budynku w Białochowie głos zabrał radny Tomasz Kaliszewski:- Z informacji uzyskanych od Edwarda Wiatrowskiego kierownika wydziału geodezji i nieruchomości wynika, że prawo pierwokupu w trybie bezprzetargowym ma były właściciel. Edward Wiatrowski:- Wynika to z przepisów o gospodarce nieruchomościami. Prawo pierwokupu ma właściciel gdyby taki się znalazł. My oczywiście badaliśmy dokumenty dotyczące tej nieruchomości i na ten moment nic nie wskazuje że się takowy znajdzie. Dotąd było to uregulowane i nikt nie zgłaszał roszczeń co do tej nieruchomości. Nie mamy też wiedzy aby trwało postępowanie administracyjne czy sądowe, aby ktoś z byłych właścicieli ubiegał się o odzyskanie tej nieruchomości.

Radny powiatowy: - Tu mieszkał zbrodniarz wojenny! Co jeśli ktoś ze spadkobierców upomni się o ten budynek?!

Radny Kaliszewski kontynuował: - Przecież właścicielem tego majątku ziemskiego był Kurt von Falkenhayn zbrodniarz wojenny, który wymordował dwustu mieszkańców powiatu grudziądzkiego! Uważam, że należałoby ten punkt zdjąć z porządku obrad i zastanowić się co dalej. Wcześniej tej wiedzy radni nie mieli. Przecież jeśli ktoś by się zgłosił z tej rodziny to byłby skandal, że musielibyśmy mu sprzedać ten obiekt w dodatku za "śmieszne" pieniądze.

Masowe egzekucje mieszkańców Białochowa i sąsiednich wsi przeprowadzane przez okupantów niemieckich zostały jesienią 1939. Na tzw. bagnach białochowskich członkowie paramilitarnego Selbstschutzu zamordowali wówczas ok. 200 mieszkańców powiatu grudziądzkiego. Jednym z lokalnych przywódców Selbstschutzu był Kurt von Falkenhayn - właściciel majątku ziemskiego w Białochowie. Po wojnie, w 1946 roku majątek przejął Skarb Państwa Polskiego. Przewodnicząca Marzena Dembek odnosząc się do apelu radnego Kaliszewskiego o zdjęciu tego punktu z obrad poinformowała, że nie można tego uczynić gdyż porządek został przegłosowany na początku sesji.

Starosta: - Rozpocznijmy procedurę. Tylko wtedy przekonamy się kto zgłosi się do kupna

Głos zabrał Adam Olejnik, starosta grudziądzki: - Przyjmujemy to zastrzeżenie, ale dopóki nie otworzymy procesu związanego ze sprzedażą to nie dowiemy się kto jest zainteresowany. Inaczej się tego nie da zrobić. Jeśli wystąpi takie niebezpieczeństwo, że zgłosiłby się ktoś z tej rodziny wówczas to rozpatrzymy. W tej chwili proszę abyśmy nie hamowali tej transakcji. I zaznacza: - Do przetargu przystąpić może każdy, ale my nie każdemu musimy sprzedać tę nieruchomość.

Radnych powiatowych też nie satysfakcjonowała cena z operatu szacunkowego tego obiektu. A jak się dowiadujemy wynosi ona ok. 2,5 mln zł. - Ostateczną cenę ustali zarząd powiatu - zapewnia starosta Adam Olejnik. - Będzie zbliżona, ale na pewno wyższa. O ile wyższa, to jeszcze jest kwestią analiz - dodaje Adam Olejnik. Ostatecznie radni jednogłośnie wyrazili zgodę na sprzedaż budynku stanowiącego obecnie placówkę opiekuńczo - wychowawczą w Białochowie. Niebawem zarząd powiatu opublikuje uchwałę w sprawie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości, a następnie ogłoszenie o sprzedaży. Cała procedura może potrwać około trzech miesięcy. - Zobaczymy jakie będzie zainteresowanie kupnem. Jeśli cena potencjalnych kupców nie będzie satysfakcjonowała radnych to wtedy zastanowimy się nad wynajęciem, dzierżawą - w rozmowie z "Pomorską" informuje starosta Olejnik. - Jeśli uda się sprzedać, pieniądze najpewniej przeznaczymy na inwestycje w powiecie.

13. dzieci z Białochowa przeprowadzi się do nowego domu dziecka w Łasinie

Przypomnijmy, że sprzedaż budynku po domu dziecka w Białochowie jest podyktowana tym, że niebawem mury tej placówki opustoszeją gdyż podopieczni przeprowadzą się do nowo wybudowanego obiektu w Łasinie. Budowa już się zakończyła i będzie lada dzień oddany do użytku. W tej chwili trwają prace mające na celu wyłonienie wykonawcy umeblowania. - Planujemy przenieść dzieci do tego budynku w drugiej połowie czerwca - dodaje Adam Olejnik.

Koszt tej inwestycji to 1,7 mln zł. Wykonawcą jest firma Art-Service Łukasza Lewalskiego. Dodajmy, w Białochowie obecnie jest 13 dzieci. W drugim domu dziecka prowadzonym przez powiat grudziądzki - w Wydrznie - przebywa 28 podopiecznych.

