Żołnierze WOT-u z Grudziądza obdarowali podarunkami dzieci z domu dziecka z Wydrzna

Za to wsparcie, obecność w życiu naszych Placówek i zawsze gotowość do pomocy serdecznie dziękujemy. Zawsze gotowi zawsze blisko! – podziękowała w imieniu dzieci dyrektor placówki Izabela Przanowska.

Wśród podarunków znalazły się między innymi zestawy kreatywne do wykonywania różnych prac manualnych. Dzieci otrzymały także książki, czy też nieodzowny element świątecznego okresu, czyli słodycze, które zostały zebrane wśród żołnierzy z całego batalionu. Upominki trafiły pod świąteczną choinkę.

83 batalion lekkiej piechoty z Grudziądza wspiera placówkę z Wydrzyna od samego początku swojego istnienia, czyli już od ponad 3 lat. - Zawsze jesteśmy do dyspozycji, chętni do wszelkiej pomocy. Zapraszamy również dzieci do naszego batalionu na spotkanie z żołnierzami - powiedział dowódca 83 batalionu lekkiej piechoty ppłk Andrzej Sikora.