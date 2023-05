Budynek przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku zostanie włączony do sieci ciepłowniczej MPEC. Prace już trwają [zdjęcia]

Wkrótce do sieci ciepłowniczej przyłączona zostanie kolejna kamienica z ul. 3 Maja we Włocławku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku od lat - w ramach walki ze smogiem w śródmieściu Włocławka - stara się sukcesywnie przyłączać budynki do swojej sieci. W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 wykonano już sieć ciepłowniczą na ulicy Królewieckiej i Żabiej, aby w 2023 roku wejść w ścisłe centrum miasta - w ulicę 3 Maja. Przypomnijmy też, że w 2022 roku do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączono m. in. Interaktywne Centrum Fajansu, gdzie aktualnie trwają ostatnie prace wykończeniowe.