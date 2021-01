Budżet Więcborka 2021. "Proinwestycyjny, odważny i trudny, ale realny"

Zobacz wideo: Jak dokarmiać ptaki, by im pomóc, a nie szkodzić? Radzi ornitolog. Monika Wójcik-Musiał

- W obecnej sytuacji epidemicznej będzie to odważny i trudny budżet, ale realny do wykonania. Przede wszystkim jest nastawiony na inwestycje, które – mam nadzieję – uda się zrealizować – ocenia Waldemar Kuszewski, burmistrz Więcborka.

W tym roku gmina Więcbork dopiero w styczniu przyjęła uchwałę budżetową. To pokłosie koronawirusa, przed którym nie uchroniły się najważniejsze osoby w samorządzie. Na uchwalenie budżetu z miesięcznym opóźnieniem pozwalają tzw. przepisy covidowe, dlatego też władze gminy postanowiły z nich skorzystać.

Jedną z najważniejszych i najkosztowniejszych inwestycji będzie przebudowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej w części ulic Szlaku Bursztynowego, Pomorskiej i Leszka Białego. Na razie, póki nie ma rozstrzygnięcia z Funduszu Dróg Samorządowych, gmina uwzględniła jedynie wkład własny tego zadania w kwocie 1 mln 652 tys. zł. Łączny koszt to 3,6 mln zł. Drugim najważniejszym zadaniem będzie przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku. Inwestycja warta jest 3,6 mln mln zł, z czego 2 mln 700 tys. to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na wydatki inwestycyjne zapisano w budżecie ponad 10 mln zł, z czego 7 milionów to fundusze pozyskane z zewnątrz: rządowe, unijne czy z budżetu województwa.

- To dwie najważniejsze inwestycje. Czekamy na dobre informacje rozstrzygnięcia konkursu z FDS – przyznaje burmistrz Kuszewski.

Na inwestycje drogowe na razie zapisanych jest 2,6 mln zł. Samorząd przymierza się do drugiego etapu modernizacji 800 metrów drogi Górowatki-Klarynowo-Borzyszkowo. Gmina zawnioskowała o wsparcie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wartość tej inwestycji to niespełna 400 tys. zł. Samorząd kontynuować będzie również budowę sieci kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim oraz w Sypniewie na ulicy 29 Stycznia. Tam, oprócz nowej sieci, powstanie zbiornik retencyjny. W Więcborku pomiędzy ulicą Złotowska a Kościuszki rozbudowana ma być z kolei sieć kanalizacji sanitarnej. Gmina ma nadzieję, że pozyska fundusze z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Koszt tej inwestycji to ponad 700 tys. zł.