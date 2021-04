Burmistrz Chełmna: Dzięki wiceminister Michałek dostaliśmy 3 mln zł na rozwój mieszkalnictwa. Zdjęcia

- Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważny jest rozwój mieszkalnictwa - mówił Artur Mikiewicz, burmistrz Chełmna. - Nad tym projektem pracujemy od ponad dwóch lat. Na ukończeniu jest studium uwarunkowań, zmieniamy plan miejscowy, robimy inwentaryzację gruntów, które przeznaczamy pod budownictwo. Dynamicznie powstają nowe budynki jednorodzinne. Przed nami budowa budynków wielorodzinnych. By zrealizować ten jeden ze strategicznych celów dla miasta podjęliśmy działania by utworzyć spółkę miejską ChSIM. Prace trwają od ponad roku, wizytowaliśmy TBS w regionie i poza nim: w Toruniu, Chełmży, Tczewie, mamy też swoja wizję. W grudniu 2020 roku byliśmy gotowi do powołania ChSIM, ale przyjechała minister Michałek i prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości. Pani wiceminister poinformowała, że w styczniu 2021 roku wejdzie w życie ustawa, która pomoże uzyskać 3 mln złotych, a pozyskać je będzie można wtedy, gdy spółka nie będzie jeszcze istniała. Zaaplikowaliśmy o te pieniądze i są już na koncie Urzędu Miasta Chełmna. Teraz już nic nas nie powstrzymuje przed powołaniem ChSIM.

Iwona Michałek podkreśliła, że dostrzega w Chełmnie potencjał.

Chełmno piękne jak Toruń. Lub odwrotnie

- To drugie w okręgu miasto równie piękne jak Toruń, a może Toruń jest równie piękny jak Chełmno - mówiła Ilona Michałek. - To też jedno z pierwszych miast okręgu, które zobaczyło szansę w nowym programie mieszkaniowym Gowina. To, że pieniądze są już na koncie miasta oznacza, że realizujemy jako rząd to co obiecujemy. Przez wiele lat budownictwo mieszkaniowe w małych miastach, takich jak Chełmno, mniejszych było problemem. Wiele samorządów w okręgu jest wiec zainteresowanych tym programem.

Wiceburmistrz Chełmna zapowiedział, że na kwietniowej sesji zostanie podjęta stosowna uchwała Rady Miasta Chełmna, a 1 lipca Spółka przejmie administrowanie i zarządzanie nieruchomościami gminnymi.

Gdzie powstaną mieszkania w Chełmnie?

- To krok do przodu w rozwoju mieszkalnictwa. Dotąd były w mieście lokale dla najuboższych, socjalne i wolny rynek. Wiele osób wyprowadzało się na okoliczne wsi lub do pobliskich miast np. do Świecia. Chcemy wypełnić lukę - propozycją dla średniozamożnych, młodych rozpoczynających aktywność zawodową nie mających zdolności kredytowej. Formułą jest podobna do TBS. Myślimy o zbudowaniu obiektu przy ul. Kościelnej - 44 mieszkań wielkości od 24 do 40 m kw. Kolejnym krokiem będzie aktywizacja terenów w kompleksie wojskowym przy ul. Biskupiej - największego z koszarowców liczącego niemal 5 tys. m kw oraz budowa nowego obiektu na placu parkingowym.