Burmistrz Golubia-Dobrzynia złożył skargę na radnego do jego szefa. Czy słusznie?

Radny przygotował pismo wyjaśniające sytuację do swojego pracodawcy – starosty.

- Pełniąc obowiązki radnego, nie kolidujące z pracą wykonywaną w Starostwie Powiatowym udałem się do biura UM – w sprawie pozyskania informacji dotyczącej koncesji alkoholowych. Mając wiedzę, że te informacje otrzymał przewodniczący RM Golubia-Dobrzynia, poprosiłem o skserowanie tych danych. Otrzymałem odpowiedź, bym dał jej chwilkę, po czym powiedziała, żebym napisał wniosek o udzielenie informacji publicznej. Wiedząc jaki czas jest na udzielenie informacji publicznej, powiedziałem „dobra to ja już nic nie chcę”. Nie powiedziałem „do widzenia”, ale tylko z tego względu iż były to godziny poranne i wielce prawdopodobne było to, że spotkamy się kolejny raz z pracownicą biura np. w palarni jak niejednokrotnie bywało. Trzaśnięcie drzwiami traktuję jako wymysł lub chęć ubarwienia opisu zdarzeń. Mam nadzieję, że monitoring, który zapisał mnie wchodzącego do biura bez maseczki uwiecznił również to że wychodząc nie trzasnąłem drzwiami, a wręcz musiałem się cofnąć aby je domknąć. Ostatnią kwestią jest poruszany temat maseczki. Osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej nie muszą nosić maseczki, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania. Z tego zapisu jasno wynika, że jeżeli nie obsługuje bezpośrednio interesantów, maseczki nie muszę używać. Takie pisma kierowane do mojego pracodawcy w moim odczuciu jest to próba zdyskredytowania, podporządkowania, złamania zasady niezależności radnego od organu wykonawczego – oświadcza Krzysztof Skrzyniecki.