Burmistrzowie Wąbrzeźna dopłynęli Wisłą do Chełmna. Jaki był cel nietypowej wizyty? Zdjęcia

Deklaracja to zobowiązanie się do podejmowania i promowania działań mających na celu ochronę zasobów wodnych w naszych lokalnych społecznościach. Akcja ekologiczna zainicjowana została w Wąbrzeźnie, a jednym z jej elementów jest spływ kajakowy oraz wspólna deklaracja samorządowców dotycząca dbania o akweny wodne i ich promocję. Grupa śmiałków, z burmistrzem Wąbrzeźna Tomaszem Zygnarowskim i jego zastępcą Wojciechem Trzcińskim na czele zabawne hasło przełożyła na rekreację i proekologiczne działania. Kajakowa wyprawa (w sumie do pokonania mają niemal 300 km) odbywa się Strugą Wąbrzeską, Drwęcą oraz Wisłą do brzegów Bałtyku. Mieszkańcy miejscowości na trasie zostali zaproszeni do kibicowania, a odważni do dołączenia do spływu.