Burze i upały w Kujawsko-Pomorskiem. Ostrzeżenia IMGW I i II stopnia dla całego regionu!

Ostrzeżenia IMGW - burze i upały w Kujawsko-Pomorskiem w czwarte, 27. czerwca

sępoleńskiego,

nakielskiego,

żnińskiego,

bydgoskiego,

inowrocławskiego,

mogileńskiego,

radziejowskiego,

włocławskiego,

aleksandrowskiego,

lipnowskiego.

Burze w tych miejscach mogą pojawiać się w godzinach od 15 do 23. Prognozowane są opady od 20 do 35 mm na metr kwadratowy. Do tego może wiać w porywach z prędkością do 70 km/h. Lokalnie może spaść grad.