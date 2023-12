Burzliwa sesja budżetowa w Bydgoszczy. Gorąco było w kwestii MZK oraz in vitro

Jedną z nielicznych nowych inwestycji w mieście, które zostały ujęte z przyszłorocznym budżecie, jest budowa basenu rehabilitacyjnego dla dzieci przy ulicy Jesionowej, na Szwederowie.

- Od 2019 roku straciliśmy 673 mln zł na zmianach w podatku PIT - głos w dyskusji zabrał prezydent Rafał Bruski. - Rząd zrekompensował sobie te ubytki innymi opłatami. Budżet państwa na innych podatkach zarobił.

Odnosząc się do wypowiedzi Wenderlicha, który w rządzie premiera Morawieckiego pełnił funkcję podsekretarza stanu w KPRM, prezydent powiedział: - Na szczęście, od ministra Wenderlicha Polska jest już uwolniona.

- Tor saneczkowy to nie towar pierwszej potrzeby - mówił Rafał Bruski. - Kiedy są środki, można o tym myśleć. W przypadku braku pieniędzy, rezygnujemy z przyjemności - zaznaczał prezydent. Nawiązując z kolei do pomysłu likwidacji "BI": - To często jedyne źródło informacji dla osób, które nie mają dostępu do internetu, albo nie stać ich, by płacić za treści tam prezentowane. W "BI" jest tylko informacja, ale to właśnie was boli.