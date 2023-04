Bydgoska Masa Krytyczna rozpoczęła sezon. Pierwsza wyprawa do Koronowa [zdjęcia]

Astronomiczna i kalendarzowa wiosna jest już z nami, więc nie ma co zwlekać. Rowerowi pasjonaci ze Stowarzyszenia Bydgoska masa Krytyczna rozpoczęli sezon. W niedzielę 2 kwietnia wyruszyli z płyty Starego Rynku w trasę do Koronowa i Tazbirowa.

Szlak liczący 33 km wiódł malowniczymi i ciekawymi zakątkami, które miał okazję oglądać każdy, kto zdecydował się wziąć udział w wydarzeniu. Co było potrzebne, by ruszyć w trasę? Symboliczne wpisowe, rower i dobry nastrój.

Atrakcje w trasie, posiłek na mecie

- Pierwszą z nich jest przejazd jedną z bardziej lubianych tras przez bydgoszczan, czyli drogą do Koronowa. Przez Bydgoszcz przejedziemy drogami rowerowymi, następnie nową ścieżką leśną w stronę Samociążka, po czym dalej udamy się do Portu Rodzinnego Tazbirowo w Romanowie. Tam jest zaplanowane ognisko. Powrót we własnym zakresie - zapowiadali.

Uczestnicy otrzymali bony na kiełbaskę z ogniska w pakiecie z posiłkiem, ubezpieczenie, numer startowy i opiekę Mobilnego Serwisu Rowerowego.